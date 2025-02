‘Casais jovens não devem ter medo de ter filhos’, alerta Papa

VATICANO, 2 FEV (ANSA) – O papa Francisco alertou neste domingo (2), no Vaticano, que os casais jovens não devem ter medo de ter filhos, lembrando do “Dia pela Vida”, promovida pela Igreja Católica na Itália.

“Junto-me aos bispos italianos para expressar a minha gratidão às numerosas famílias que acolhem, de bom grado, o dom da vida e para encorajar os jovens casais a não ter medo de trazer filhos ao mundo”, disse.

Francisco estendeu os seus melhores votos ao Movimento Pró-Vida, que completa 50 anos, e apresentou uma reflexão sobre a apresentação do menino Jesus no Templo de Jerusalém, onde se manifesta “a novidade que muda a história do mundo”.

O líder da Igreja Católica tem criticado repetidamente famílias sem filhos para alertar sobre o chamado “inverno demográfico”, realidade comum a muitos países ocidentais, como a Itália, que vem batendo seguidos recordes negativos de natalidade.

Inclusive, Jorge Bergoglio já apontou para os supostos riscos da “cultura veterinária” e reclamou que “nunca faltam cães e gatos” nas casas, enquanto “faltam filhos” devido ao “egoísmo, consumismo e individualismo que tornam as pessoas solitárias e infelizes”, reforçando que isso “não é certo”. (ANSA).