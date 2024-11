Casais italianos apelam contra lei sobre barriga de aluguel

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/11/2024 - 12:01 Para compartilhar:

ROMA, 16 NOV (ANSA) – Mais de 50 casais italianos estão prontos para apresentar recursos legais contra a nova lei do governo que torna a barriga de aluguel no exterior um crime universal.

A informação foi divulgada neste sábado (16) pela Associação de direitos civis Luca Coscioni à ANSA, após a notícia de que o projeto de lei será publicado no Diário Oficial na próxima segunda-feira (18).

“Estamos prontos para defender todos os casais prejudicados por esta lei injusta e irracional”, afirmaram os líderes da associação, Marco Cappato e Filomena Gallo.

“Levaremos a nossa e a batalha deles aos tribunais e a todos os locais apropriados, com o objetivo de restabelecer uma oportunidade oferecida pela ciência, que uma legislação cega e brutal busca condenar como um crime universal”, acrescentaram.

De acordo com Cappato e Gallo, “já são mais de 50 casais de toda a Itália que recorreram à equipe jurídica da Associação Luca Coscioni, preocupados com as consequências que esta lei poderia ter em seu projeto familiar”.

A assinatura do projeto de lei pelo presidente da Itália, Sergio Mattarella, “não foi surpreendente”, pois ele já assinou outros projetos de lei “em flagrante contraste com as normas europeias, como a da carne cultivada em laboratório, que foi posteriormente anulada pela UE”, destacaram.

Segundo os representantes legais, os 50 casais “acabaram de iniciar o processo, e apenas assinaram o termo de consentimento em um centro estrangeiro ou já tiveram seus gametas coletados”.

“A barriga de aluguel já é regulamentada em 66 países”, concluíram. (ANSA).