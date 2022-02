Casais experientes revelam as 9 coisas mais difíceis do primeiro ano de casamento

Para muitas mulheres, o casamento é um sonho: pisar no altar usando um vestido branco e ser testemunhada por familiares e amigos queridos enquanto diz “sim” ao seu grande amor. Mas o que poucas pessoas antecipam é que, após a emoção da cerimônia, essa união pode trazer desafios.

Por ser o auge das mudanças no relacionamento, o primeiro ano de casamento pode ser uma fase desafiadora. Com informações da “Women’s Health”, confira as nove coisas mais difíceis do período, relatadas por mulheres em relacionamentos saudáveis.

Conversar sobre os medos do futuro

“Mesmo para um casal que está junto há muito tempo, mora junto, toma decisões financeiras juntos, o casamento traz mudanças. De repente, essa ideia de ‘para sempre’ perdura em cada decisão e acrescenta um nível de intenção e significado a todos os aspectos do seu relacionamento. Isso pode ser desafiador e assustador, e a comunicação é fundamental. Quando algo está me incomodando e eu me pergunto ‘E se ele fizer isso quando tivermos filhos?’ ou ‘Como vamos manter uma casa de três quartos limpa quando não conseguimos nem limpar o apartamento?’, é importante expressar isso. Pode não ser uma conversa divertida, mas no final das contas ele é o único que pode me deixar à vontade” — Naomi N., casada há seis meses.

Crises de identidade

“Eu diria que a coisa mais difícil no primeiro ano de casamento foi lidar com uma mudança na minha identidade. Senti que as pessoas me tratavam de forma diferente depois que me casei — me chamando pelo sobrenome do meu marido, por exemplo. Mas ele foi ótimo em apoiar todos os meus objetivos profissionais e isso compensou qualquer estranheza que eu estava sentindo em minha identidade como esposa” — Ashley W., casada há dois anos.

Saber lidar com os altos e baixos

“Acho que a parte mais importante de um relacionamento bem-sucedido é reconhecer que haverá altos e baixos. Às vezes acho meu marido intolerável sem motivo algum e, no entanto, uma semana depois, estou loucamente apaixonada por ele (mais do que nos primeiros dias). Sempre que o acho menos desejável, lembro-me de que o sentimento voltará e que é importante lembrar que as coisas funcionam a longo prazo. Também reconheço que você pode amar alguém sem gostar dela por um período. Compreender essa diferença é fundamental para sobreviver a um casamento” — Kaitlin S., casada há seis anos.

Falar sobre dinheiro

“Uma das coisas mais difíceis do nosso primeiro ano de casamento foi o tema das finanças em constante evolução. Não causou discussões ou algo assim, mas minha esposa e eu fomos de manter nossas finanças separadas para começar a integrá-las depois de nove anos juntas. Para ajudar a tornar isso mais fácil, criamos algumas planilhas para ter uma ideia mais completa de nossas receitas e despesas combinadas para que pudéssemos planejar melhor nosso futuro financeiro como casal. É necessário ter, realmente, muita seriedade sobre dívidas e orçamento” — Kelli B., casada há um ano.

Trocar “eu” por “nós”

“A coisa mais louca sobre o casamento, para mim, é a percepção de que você nunca mais está sozinha no controle de sua vida. Não posso simplesmente me mudar para um novo lugar, largar meu emprego, marcar uma viagem ou até mesmo fazer uma grande compra sem pensar em como isso afetará outra pessoa neste momento. Eu comparo o casamento a uma corrida de três pernas: vocês têm de descobrir como seguir em frente juntos, e haverá tropeços se você e seu(ua) cônjuge começarem a se mover em direções diferentes”. — Zara H., casada há um ano.

Aceitar as decisões da outra pessoa

“As coisas mais difíceis no meu primeiro ano do meu primeiro casamento parecem pequenas, mas apontaram nossa incompatibilidade básica. Nós lutamos com o ritmo, por falta de uma palavra melhor. Ele fazia tudo muito mais devagar e tinha um processo mais lento com decisões, logística e tarefas do que eu, e eu fiquei impaciente. Parecíamos ser incapazes de tomar decisões juntos. Meu segundo casamento é completamente diferente. Meu marido e eu estamos na mesma sintonia. Nunca imaginei o quão gratificante, interessante e divertido um casamento mútuo, amoroso e solidário poderia ser” — Lisa D., casada há seis anos.

Como ser justa

“Meu marido e eu somos os filhos mais velhos de nossas famílias, e nós dois éramos muito teimosos. Eu ficava muito emotiva e insegura nas raras ocasiões em que entrávamos em desacordo, e achava que nosso casamento havia acabado. Para sair de um momento difícil, fiz uma lista do que eu amava nele e pelo que eu era grata. Eu focaria nessa lista e estava determinada a ter uma atitude melhor e me concentrar em todos os aspectos positivos. Isso foi realmente um ponto de virada. Passamos por muito em 37 anos juntos, mas agora estamos tendo o melhor momento do nosso casamento” — Echo G., casada há 35 anos.

Equilibrar as obrigações com duas famílias

“Apesar de estarmos juntos há oito anos e termos passado por muitas datas especiais como um casal, nossas famílias se tornaram ‘territoriais’ sobre quem está passando qual feriado com quem. Tornou-se um grande tópico de discussão sobre se passamos as festas separados ou se fazemos ‘ano sim, ano não’” —Meaghan T., casada há um ano.

Passar tempo com os amigos

“Durante o primeiro ano, trabalhamos para criar e nutrir um equilíbrio saudável entre independência e união, e nem sempre é uma tarefa fácil. Quando duas personalidades altamente independentes se unem, a luta é natural. O compromisso se torna não apenas essencial, mas elementar. Aprendemos que apoiar paixões individuais, como ciclismo e ioga, ao mesmo tempo em que desenvolvemos interesses compartilhados, era a chave para nossa felicidade a longo prazo. Também concordamos em priorizar o tempo com amigos, investindo em uma tribo que ajudaria a incentivar um casamento saudável” — Jess S., casada há 15 anos.

