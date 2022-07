Casagrande se emociona ao falar dos filhos: ‘Eu era um pai legal’ Casão falou sobre mudança na relação com Leonardo, Symon e Victor por conta das drogas

Ex-jogador e comentarista, Walter Casagrande deixou a Globo no início do mês. Após sair da emissora, o ex-atleta tem concedido entrevista para outras emissoras, e nesta terça, participou do programa ‘Melhor da Tarde’, da Band, onde recebeu uma homenagem dos filhos Victor, Leonardo e Symon.

– Sabe o que machuca às vezes nos pensamentos? É que eu era um pai legal. Levava eles para jogar bola, íamos no parque. Mas depois que a droga entrou, deixei eles de lado. O mais novo foi o que curtiu menos, curtiu legal, mas foi menos – disse Casagrande, emocionado.

– Quando lembro, é uma coisa que não volta mais. Não me condeno, não me arrependo das coisas que fiz porque não posso me arrepender, mas olho para trás e falo: ‘Pô, a crise poderia ter demorado um pouco para aparecer para a gente curtir um pouco mais – completou.

Casagrande revelou que é dependente químico desde os 14 anos de idade, e passou a vida na luta contra as drogas. Dentro dos campos, passou por grandes clubes, como Corinthians, São Paulo, Flamengo e Porto. Na Globo, Casão trabalhou como comentarista por mais de 20 anos.

