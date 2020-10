Casagrande questiona escolha de Mancini pelo Corinthians: ‘Qual a história dele para motivar o time?’ Ex-jogador e ídolo do clube, Walter Casagrande acredita que clube deveria optar por treinador com mais bagagem para lidar com a parte emocional dos jogadores do Timão

Após a confirmação do nome de Vagner Mancini como novo técnico do Corinthians, o ex jogador e ídolo do clube Walter Casagrande fez questionamentos sobre a escolha feita pelo Timão, em podcast do site ge, desta segunda-feira. Para ele, o mais importante no momento é voltar a motivar os jogadores medalhões, algo que seria feito melhor por um treinador com bagagem.

– O problema emocional é muito mais grave que o problema da bola. Os times que estão lá em cima tem o emocional lá em cima. Quando o jogador perde a confiança, demora a recuperar. Não são jogadores jovens mas sim nomes como Cássio, Fagner e Gil. Falta um ingrediente para fazer com que jogadores que já têm a história feita possam se motivar. Não é algo simples. Por isso na minha opinião tinha que chegar um treinador do perfil do Felipão. O Mancini gosto dele, é um cara legal, mas qual a história do Mancini para motivar esses caras? – questionou Casagrande.

Casagrande avaliou a participação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Com os resultados da última rodada, o time entrou na zona de rebaixamento e ligou o sinal de alerta.

–O novo treinador chegou mas, se não tiver o novo futebol, cai. O Corinthians começou o Brasileiro muito mal. Depois das quatro primeiras rodadas comentei que o Corinthians estava indo por uma estrada estranha. Desde esse dia, as rodadas foram passando e o time não conseguiu se mexer, só patinou e acabou entrando na zona de rebaixamento – concluiu.

