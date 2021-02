Casagrande pede desculpas a Mancini por ter criticado contratação do técnico Comentarista disse que treinador não era o nome certo para Corinthians quando foi anunciado mas já disse que fez um dos melhores trabalhos deste Brasileirão

Mesmo depois de elogiar o trabalho de Vagner Mancini no comando do Corinthians, o comentarista da rede Globo, Walter Casagrande aproveitou a entrevista que fez com o técnico no “Esporte Espetacular” deste domingo para se desculpar por ter criticado a contratação do treinador nesta temporada. Mancini agradeceu e disse que o gesto foi importante e requer humildade.

> Confira a classificação atualizada da reta final do Brasileirão 2020 e simule os resultados do seu time

– Antes da gente começar vou falar publicamente o seguinte: eu me equivoquei na análise quando você foi contratado. Realmente eu achava que você não era o cara certo para aquele momento ruim do Corinthians. E me enganei, porque você tá fazendo um trabalho maravilhoso – disse Casagrande antes de fazer a primeira pergunta da entrevista.

– Acho muito mais importante você reconhecer o seu erro, ter a humildade de chegar publicamente e admitir isso, do que qualquer outra coisa, entendeu – agradeceu o técnico do Corinthians.

O próximo confronto do Corinthians de Vagner Mancini será contra o Flamengo, que contará com o zagueiro Rodrigo Caio, neste domingo, às 16h, pelo Brasileirão.

E MAIS:

Veja também