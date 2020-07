Casagrande faz críticas ao encontro entre Marcelinho e Bolsonaro com camisa do Corinthians Ex-Timão e atual comentarista do Grupo Globo, disse que nenhum ex-jogador tem o direito de usar o clube politicamente, em referência ao encontra do Pé de Anjo com o presidente

O encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e Marcelinho Carioca não caiu bem para muitos torcedores do Corinthians, principalmente por conta da utilização da camisa do clube. Um dos mais famosos corintianos, o atual comentarista do Grupo Globo, Walter Casagrande. Em vídeo publicado nas redes sociais, o ex-jogador fez duras críticas ao Pé de Anjo.

– Eu cheguei em 1975 nesse clube aqui, no Corinthians, comecei minha vida lá, corintiano de garoto, cheguei para jogar no dente de leite, nas categorias de base do Corinthians. Em 1979, a torcida do Corinthians abriu uma faixa no Pacaembu dizendo “anistia para os presos políticos e exilados políticos”. Em 1982, 1983, até 1985 essa camisa aqui era da democracia corintiana, essa camisa representa liberdade, representa democracia, e nenhum ex-jogador tem o direito de representar o clube politicamente. Eu também não tenho. Isso aqui é democracia. Isso aqui sempre foi democracia – disse Casão.

Marcelinho foi até Brasília nesta quarta-feira para se encontrar com o Presidente da República, com quem vestiu a camisa do Corinthians e posou para fotos e vídeos em rede social. De acordo com o depoimento de ambos nas imagens, o objetivo da reunião foi falar da “MP do Mandante”, sobre os direitos de transmissão, pela qual manifestaram apoio em seus discursos.

Tanto o Corinthians, quanto o Banco BMG, patrocinador máster do clube, já emitiram notas oficiais negando qualquer envolvimento no encontro que aconteceu nesta tarde. Ambos afirmaram que não enviaram as camisas e que a iniciativa partiu única e exclusivamente de Marcelinho, que é o embaixador da parceria “Meu Corinthians BMG” e participou do lançamento da nova camisa.

