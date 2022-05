Casagrande elogia Corinthians, mas avisa: ‘No mata-mata a coisa muda’ Time paulista lidera o Brasileirão e está praticamente classificado na Copa Libertadores

Líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians também está próximo da classificação para as oitavas de final da Libertadores da América. O alvinegro faz bom início de temporada até aqui sob comando do técnico português Vitor Pereira, mas para Walter Casagrande, ex-jogador do clube e comentarista do Grupo Globo, o time precisa melhorar o futebol para a fase mata-mata do torneio continental.





– Tanto no Brasileiro como na Copa do Brasil, o Corinthians está bem nos resultados, mas não bem o suficiente nos rendimentos. Isto não é problema agora porque não tem nenhum time brasileiro está se destacando como foi no ano passado, com Atlético-MG, Palmeiras e Flamengo. Está todo mundo ali. Estão se destacando na Libertadores, mas nos pontos corridos têm um rendimento médio, como o Corinthians – disse Casão no ‘Seleção SporTV’.

– O Corinthians, hoje, é líder do Brasileiro com méritos e provavelmente vai passar de fase na Libertadores em primeiro lugar com méritos. Mas no mata-mata, a coisa muda, o rendimento tem que entrar. Aí, tem que jogar melhor, ganhar bem quando joga em casa, fazer partidas competitivas fora de casa. Na próxima fase é necessário que o futebol do Corinthians melhore para poder sonhar com uma final ou um título – encerrou o ex-jogador.

