Casagrande e Ana Paula: Neto apoia ex-atacante e questiona ex-atleta: ‘Quando você brigou pelo vôlei?’

Depois do comentarista dos canais Globo Walter Casagrande utilizar sua coluna para criticar a ex-atleta da Seleção Brasileira de Vôlei Ana Paula Henkel, que respondeu a rejeição do ex-futebolista, o apresentador Neto apoiou, durante o “Donos da Bola” desta segunda-feira, Casagrande na desavença entre os esportistas. Para Neto, Ana Paula nunca lutou pelo seu esporte quando estava em atividade.

– Ana Paula, quando você brigou pelo vôlei? Quando você brigou para que o vôlei, com tudo o que aconteceu, diga-se de passagem, a roubalheira, fosse melhor? Quando você desenvolveu uma opinião para que o vôlei fosse melhor? Agora, você falar do Casagrande. Quem é você para falar do Casagrande? – questionou o ex-jogador.

– O Casagrande fez dois livros. Era viciado em heroína, cocaína, maconha. Quem tem moral para falar dele? Quem tem moral? Quem pode fazer o que foi feito com ele por causa de política? Vocês não sabem quem foi o Casagrande? – questionou Neto.

– Quem de vocês tem coragem de botar a cara na televisão e falar que nunca fez uma Copa do Mundo limpo e falar que agora está limpo e ser exemplo para os nossos filhos? Quem tem moral para falar isso dele? Quem do outro lado da TV tem essa moral? – concluiu o apresentador.

