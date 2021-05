Casagrande discute com PVC após ex-jogador relembrar episódio com Edmundo

Walter Casagrande Jr e Paulo Vinicius Coelho tiveram uma discussão acalorada durante debate no “Seleção SporTV” desta sexta-feira (21).

Apesar do assunto girar em torno das derrotas do Palmeiras nas últimas finais, Casão deu uma cutucada no comentarista ao relembrar episódio negativo que ocorreu entre PVC e Edmundo quando ambos eram do Fox Sports.

O clima ficou tão tenso que o apresentador do programa, André Rizek, precisou intervir, mas mesmo assim os dois comentaristas continuaram a debater.

Confira a discussão na íntegra:

“PVC, só vou falar uma coisa. Vou repetir o Edmundo: Você tem razão, PVC”, falou Casagrande.

“Você está sendo grosseiro, Casão”, respondeu PVC.

“Não estou, não. Não estou sendo grosseiro. Quando você começa a debater um assunto que a outra pessoa sempre vem com uma resposta. Esse nosso debate já deveria ter acabado há muito tempo. Não é um programa de PVC e Casagrande. Já deveria ter acabado. Quando eu acho que vai acabar o debate, você vem com outra coisa em cima. É a sua característica, PVC. Não estou fazendo uma crítica a você. Também tenho as minhas características de comentarista que incomodam outras pessoas, e isso não é um problema, não é grosseria. É apenas característica”, argumentou o ex-jogador.

“Vou dizer para você uma última coisa: o Edmundo é muito meu amigo”, disse o jornalista.

“Eu sei. Quem falou que ele é seu inimigo? Eu citei um fato que aconteceu na TV”, rebateu Casagrande.

“Eu não falei que você falou”, cortou PVC.

Deixa eu tentar mediar aqui. Acho que o debate é ótimo, cara. Para quem assiste um debate, a melhor coisa é quando duas pessoas discordam com bons argumentos, e eu acho mesmo que são formas distintas de ver o futebol. São pontos de vista divergentes, e acho que quando consegue ter isso, o programa só cresce”, interferiu Rizek.

“Não precisa ficar bravo, PVC”, afirmou Casão.

“Não estou bravo, estou triste”, admitiu PVC.

“Então não fique triste. Por que está triste?”, perguntou o ex-jogador.

“Porque você falou de um acontecimento que está absolutamente superado do passado, que você nunca me perguntou a respeito”, completou o jornalista.

“Me desculpa. Eu não sabia do peso que tinha isso para você”, pediu Casagrande.

