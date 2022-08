Casagrande critica Thiago Silva após zagueiro defender Neymar: ‘Não chore na Copa do Mundo’

Parceria Lance & IstoÉ 17/08/2022 - 21:55 Compartilhe

Após polêmica com Mbappé no último final de semana, Neymar foi criticado por Walter Casagrande. Ex-companheiro do atacante no PSG, Thiago Silva saiu em defesa do craque e criticou o comentarista nas redes sociais. Durante o ‘Podpah’ desta quarta, o ex-jogador respondeu às declarações do zagueiro.

+ CBF deve firmar novo contrato milionário para direitos de transmissão da Copa do Brasil



– Primeiro: não chore num jogo importante na Copa do Mundo. Segundo: não ponha a mão na bola dentro da área, porque senão o Brasil vai ser eliminado. Terceiro: não pipoque num jogo ferrado na Copa do Mundo. E o quarto, é o seguinte: faça parte do grupo, não fique defendendo ninguém, se assuma – disse Casão.

+ Zinho revela profecia da mãe sobre Seleção Brasileira e chora ao lembrar de sua morte: ‘Parou de sofrer’



– O Thiago Silva tem esses quatro itens bem claros na história recente dele como jogador de futebol. Outra coisa, faltou uma: não tome um cartão amarelo de bobeira para ficar fora de um jogo importante, como foi em 2014, que ele não deixou o goleiro da Colômbia bater e levou o cartão – completou o comentarista.

+ Mauro Cezar ironiza absolvições de Gabigol e Arrascaeta no Flamengo: ‘Surpresa de zero pessoas’



No último final de semana, Mbappé e Neymar se desentenderam por conta da escolha de quem bateria um pênalti na goleada do PSG sobre o Montpellier. Após a repercussão do caso, Casagrande chamou o atacante brasileiro de ‘arrogante e prepotente’, enquanto Thiago Silva apontou uma perseguição do comentarista ao atacante.

E MAIS:

E MAIS: