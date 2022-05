Casagrande cobra posicionamento de atletas em questões políticas, critica Bolsonaro e cita ‘caso Robinho’ Comentarista participou do programa 'Roda Viva', da TV Cultura, na última segunda-feira





Comentarista do Grupo Globo, Walter Casagrande Jr esteve no programa ‘Roda Vida’, da TV Cultura, na noite da última segunda-feira. Durante o papo com os jornalistas, o ex-jogador do Corinthians criticou os atletas de futebol atuais pela falta de posicionamento político. Casão também aproveitou para criticar o presidente Jair Bolsonaro e citou o caso de estupro envolvendo o Robinho, ex-Santos.

– É difícil de a gente entender o apoio a esse Governo, em todos os sentidos, com mentiras e ataques às pessoas. Mas, vamos lá, vivemos em um país democrático, e se a pessoa quer defender a gente respeita. Eles podem apoiar quem eles quiserem. Mas o que mais me atrapalha, por ter sido jogador, é o silêncio dos jogadores de futebol. Não só em relação à política, mas na Copa América também, por exemplo, no meio da pandemia. Se fossem os jogadores da Seleção de 1982, não iríamos jogar aquela Copa América – disse Casão, que emendou:

– O silêncio dos jogadores também incomoda em relação à mulher. No caso de estupro, como o do Robinho… ninguém pensa nas filhas? Isso que eu não consigo entender, essa falta de entendimento da vida social. Parece que eles vivem em outro planeta. Todos os tipos de preconceitos que existem na nossa sociedade, estão tendo o aval de Jair Bolsonaro. Então, se o nosso presidente dá o aval para isso, essas coisas aumentam. E os jogadores de futebol precisam combater isso – concluiu o ex-jogador.

