Casados por 70 anos, idosos têm último encontro no hospital antes de morrerem de Covid-19

O casal Derek e Margareth Firth, ambos de 91 anos, teve uma emocionante despedida em um hospital de Trafford, na Inglaterra. Casados há 70 anos, a dupla morreu dias após o encontro, vítimas da Covid-19.

Segundo o UOL, Derek morreu no dia 31 de janeiro e Margareth, três dias depois. Ela foi internada primeiro, em outro hospital, e em seguida transferida para a unidade de saúde de Trafford. O marido foi internado dias depois e também transferido para ficar junto com a esposa na mesma instituição.

De acordo com a filha do casal, Barbara Smith, de 50 anos, a mãe brincou com o pai assim que eles se encontraram: “Por onde você andou, hein?”.

“Ela apresentou uma melhora quando o encontrou”, contou a filha. “Foi triste, mas foi muito bonito vê-los juntos pela última vez. Acho que foi da maneira que eles gostariam”, disse Barbara.

Barbara agradeceu à “incrível” equipe do hospital por colocá-los juntos para uma despedida.

Derek e Margareth namoravam desde os 14 anos e se casaram em maio de 1950, na cidade inglesa de Partington, onde viveram a maior parte de suas vidas.

