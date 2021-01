Casados há 57 anos, idosos morrem de Covid-19 com dois dias de diferença

Juntos há 57 anos, um casal de idosos morreu de Covid-19 com diferença de apenas dois dias em Ibaté, no interior de São Paulo. Na quarta-feira (13), Nair Poderoso, de 72 anos, faleceu após 41 dias internada. Na sexta (15), foi a vez de João Poderoso, de 74 anos, após 43 dias de internação. As informações são do G1.

Segundo a filha do casal, Valéria, eles nunca passaram uma noite sem se falar. “Eles não iam conseguir viver longe um do outro”, lamentou.

A família não sabe quando o casal se contaminou, mas no início de dezembro passaram a ter sintomas da Covid-19 e já foram internados no Hospital Universitário em São Carlos, onde passaram mais de 40 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Diariamente, Valéria publicava em suas redes sociais o estado de saúde dos pais e pedia aos familiares e amigos orações. Ao G1, ela agradeceu aos amigos que estiveram ao lado da família esses dias.

“Eu queria poder abraçar cada um, foram muitas pessoas, cada um de uma religião ou crança diferente, gratidão”, diz Valéria.

