Casado há 36 anos, Ronnie Von se emociona com serenata surpresa

Celebrando 36 anos de casamento com Cristina Von, Ronnie Von foi surpreendido com uma serenata na sacada da janela do seu quarto. Apaixonado por Beatles desde a adolescência, quando recebia os discos da banda de Liverpool através do pai, que trabalhava em Londres, o apresentador se emocionou com a música “In My Life”, apresentada pelo grupo Beatles 4 Ever, e não conteve as lágrimas.