Rio – O casamento a contragosto com Camilo (Lee Taylor) não impedirá Vivi (Paolla Oliveira) de dar suas escapulidas com Chiclete (Sergio Guizé). Tudo graças a Berta (Ana Lucia Torre), governanta contratada pelo investigador para vigiar os passos da mulher. Em ‘A Dona do Pedaço’, a partir de amanhã, a digital influencer vai sofrer nas mãos da guarda-costas, Berta, que tranca a morena no quarto a mando do patrão.

Disposta a tudo para se encontrar com o amado, Vivi inventa que precisa de uma bolsa na casa da mãe e manda Berta buscar o acessório. A blogueira pede para a mãe, Beatriz (Natália do Vale), enrolar a governanta enquanto a morena, em casa, se diverte nos braços de Chiclete. O problema é que Berta desconfia da artimanha, volta para a residência de Camilo e flagra o casal seminu. Irado, o bandido pega o revólver e fala que vai matar a empregada, mas Vivi o convence do contrário.

Mais tarde, Berta cobra explicações. “Vocês tentaram me enganar com a ajuda da sua mãe e da sua avó. Mas eu percebi a trama a tempo e peguei os dois no flagrante. Diga a verdade. Vocês vivem um grande amor, não é? Um grande amor”, pergunta a governanta, que logo desabafa.

“Eu sei que estou velha, dura e seca. Que vocês olham para mim e não veem ninguém a não ser essa mulher rígida. Como uma pedra que o mundo esqueceu num canto do jardim. Mas eu também já fui jovem, tive esperanças, amor”, conta ela, antes de revelar que teve um amor impossível no passado. “Ele me amava, eu sei que me amava. Mas a família pressionou, e ele se casou com outra”, entrega emocionada.

Berta se recompõe e diz que ajudará Vivi a trair Camilo na própria casa dele escondendo Chiclete sempre que preciso.