Casada com Di Ferrero, do NX Zero, Isabeli Fontana é acusada de desmerecer membros da banda; entenda

A modelo Isabeli Fontana causou polêmica neste domingo, 30. No story do Instagram, ela compartilhou um vídeo conversando com Di Ferrero, seu marido e vocalista do NX Zero, sobre o sucesso do artista, sem citar os demais integrantes da banda. Logo, internautas passaram a acusá-la de desmerecer os demais membros do grupo.

No vídeo, a modelo questiona o cantor: “Como é pra você sentir essa vibe desse povo todo, só pra te ver?”. Ele, então, a corrige: “Pra ver a banda… eu não tenho esse ego: ‘a pessoa veio para me ver’, é sério”.

O diálogo segue com Isabeli justificando: “Mas você é o NX!”. Novamente, Di a corrige: “Não, todo mundo é o NX. O NX é uma entidade”. A modelo tenta se retratar e responde: “Todos os caras da banda são NX, e você representa todos eles também”.

Por fim, o cantor reforça seu pensamento e destaca: “Eu represento eles, e eles me representam. Só que o que eu quero dizer é que o NX tem uma coisa muito forte de sentimentos”.

A banda NX Zero é formado por Di Ferrero, Gee Rocha, Dani Weksler, Caco Grandino e Fi Ricardo. Internautas criticam a fala da modelo, que teria desmerecido os artistas. Contudo, elogiam a atitude do vocalista em defender os amigos.

