‘Casa Smurf’: Fernanda Lima mostra refúgio da família após reforma

Fernanda Lima abriu as portas de sua recém-reformada casa de sítio, localizada no interior de São Paulo. Em sua conta no Instagram, a apresentadora mostrou detalhes do imóvel, adquirido por ela e pelo marido, Rodrigo Hilbert, para ser o lugar onde pretendem viver a aposentadoria no futuro.

“Eu e o Rodrigo somos apaixonados pela vida na roça. Agora, a gente achou esse lugar no interior de São Paulo que a gente acha que é o lugar onde vamos aposentar e viver”, contou.

O local foi apelidado de “Casa Smurf”. “A gente colocou o nome dela de ‘Casa Sonho’, mas aí veio o Rodrigo e resolveu apelidar de ‘Casa Smurf’, porque ela é toda azul por fora”, explicou Fernanda.

Por dentro, o imóvel conta com outras cores vibrantes. A sala é branca, enquanto a cozinha combina paredes, piso, móveis e decoração toda em amarelo. O banheiro, com uma banheira com vista para os cavalos, repete o tom azul da fachada.

“Uma casa pequena, mas aconchegante”, destacou Fernanda ao mostrar os ambientes decorados com espelhos horizontais e estampas variadas.

“No nosso quarto, o galo vem cantar na nossa porta [a janela, no caso], 5h30 da manhã. É muito gostoso”, contou ela, exibindo um coração de cerâmica que decora o ambiente – cômodo considerado por ela o “coração da casa”.