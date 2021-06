Casa provisória: sem vencer em Volta Redonda desde 2016, Botafogo busca dar fim ao ‘jejum’ contra o Remo Último triunfo do Alvinegro no Estádio Raulino de Oliveira foi em junho de 2016, contra o América-MG, pelo Brasileirão; equipe tem chance de dar fim à sequência negativa

Com o Nilton Santos entregue para a Copa América, o Botafogo terá que jogar no Raulino de Oliveira. O local não tem sido sinônimo de vitórias para o Alvinegro: a equipe não ganha em Volta Redonda desde 2016, mas tem chance de reverter o cenário neste domingo, diante do Remo, pela 3ª rodada da Série B, às 16h. O duelo será transmitido em tempo real no site do LANCE!.

Invicto neste começo de competição, a equipe comandada por Marcelo Chamusca necessariamente precisa quebrar este “tabu” para confirmar um promissor início na Série B. O Raulino de Oliveira, porém, não tem sido muito amigo do Botafogo.

O Alvinegro não sabe o que é vencer uma partida no Estádio da Cidadania há cinco anos – mais especificadamente, em seis jogos. O último triunfo foi no Campeonato Brasileiro de 2016, em uma vitória por 3 a 1 sobre o América-MG com três gols de Sassá.

Desde então, o Glorioso acumulou três empates e três derrotas atuando no local. Vale ressaltar, claro, que o Botafogo não realizou mais de duas partidas por ano no Estádio Raulino de Oliveira, o que conta consideravelmente para a baixa quantidade de partidas.

Na temporada 2021, o Botafogo soma um empate no Estádio Raulino de Oliveira. Pelo Campeonato Carioca, os comandados de Marcelo Chamusca ficaram no 2 a 2 com o Volta Redonda.

O “JEJUM” DO BOTAFOGO NO RAULINO DE OLIVEIRA:

10/04/2021 – Volta Redonda 2 x 2 Botafogo

18/01/2020 – Volta Redonda 1 x 0 Botafogo

02/03/2019 – Volta Redonda 1 x 0 Botafogo

11/03/2018 – Volta Redonda 1 x 1 Botafogo

​10/02/2018 – Flamengo 3 x 1 Botafogo

04/06/2017 – Flamengo 0 x 0 Botafogo

​15/06/2016 – Botafogo 3 x 1 América-MG (última vitória)

