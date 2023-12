Casa onde Beyoncé viveu a infância pega fogo na madrugada de Natal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/12/2023 - 14:02 Para compartilhar:

A casa da infância de Beyoncé pegou fogo na madrugada desta segunda-feira, 25. As autoridades receberam o chamado às 2h e foram até o imóvel, localizado em Houston, Texas, Estados Unidos. As informações são do TMZ.

O incêndio foi controlado pelos bombeiros em cerca de 10 minutos. A família que mora na residência atualmente, um casal e duas crianças, conseguiu deixar o local. Ninguém ficou ferido.

O imóvel foi comprado pela família de Beyoncé em 1981, por US$ 64 mil (R$ 313 mil na cotação atual). A cantora viveu parte da infância no local, até se mudarem poucos anos depois.

Em 2019, a casa foi anunciada. Somente em 2022, vendida ao casal, por US$ 310 mil (R$ 1,5 milhão).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias