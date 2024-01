Casa nos EUA onde nasceu a Amazon está à venda

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/01/2024 - 19:15 Para compartilhar:

A casa onde Jeff Bezos fundou a Amazon, gigante do comércio online, está à venda e o comprador terá um pedaço da história da internet.

Bezos e sua esposa à época, MacKenzie Scott, alugavam essa casa de um andar e três quartos perto de Seattle no meio dos anos noventa, quando começaram a vender livros pela internet a partir da garagem.

De acordo com a história da empresa, na garagem havia apenas um computador, material de escritório básico e uma mesa. No início, apenas livros eram distribuídos. A Amazon afirma que o primeiro foi “Fluid Concepts and Creative Analogies: Computer Models Of The Fundamental Mechanisms Of Thought”.

Mas em poucos anos, a Amazon se tornou a opção padrão para compradores online em todo o mundo, elevando sua capitalização de mercado atual para a colossal cifra de US$ 1,6 trilhão (R$ 7,9 trilhões, na cotação atual).

A casa de 143 m², com um valor de venda um pouco abaixo de US$ 2,3 milhões (R$ 11,4 milhões), foi “meticulosamente reconstruída” em 2001, de acordo com o anúncio do agente imobiliário, então não resta muito da época de Bezos. No entanto, pelas fotos, a garagem tem uma recriação da placa original da “amazon.com” que Bezos tinha naquela época.

