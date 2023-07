‘Casa Mulher com a Palavra’: Evento promove a igualdade de gênero e valorização das mulheres

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/07/2023 - 8:08 Compartilhe

Entre os dias 20 e 30 de julho, Salvador, capital da Bahia, vai receber, no Goethe-Institut, no Corredor da Vitória, a Casa Mulher com a Palavra, projeto que contará com mais de 50 atividades nas áreas da literatura, audiovisual, artes cênicas e música voltadas para pautas como igualdade de gênero e a valorização das mulheres.

O projeto tem como objetivo central promover a conversa aberta e franca, por meio da palavra livre, da escuta atenta e da troca de experiências entre mulheres. Consulte a programação em @mulhercomapalavra_.

Em meio ao mês de celebração à mulher preta latino-americana e caribenha, o evento conta com a curadoria de quatro baianas que são referência em suas áreas de atuação: a cineasta Mariana Jaspe, a escritora e mestra nos estudos interdisciplinares sobre mulheres, gênero e feminismo (PPGNEIM/ UFBA) Dedê Fatumma, a dramaturga, escritora, atriz, roteirista e pesquisadora das Artes Cênicas, Mônica Santana e Marilia Moreira, jornalista e diretora de operações e tecnologia do Instituto AzMina, organização sem fins lucrativos que usa informação, tecnologia e educação para combater a desigualdade de gênero.

A ativista Carla Akotirene participará da mesa de abertura, no dia 20, às 19h e trará uma perspectiva enriquecedora sobre negras intelectuais. A mesa terá mediação da comunicadora e apresentadora Rita Batista. Se juntam a elas, nos demais dias de programação, um time de mulheres que se destacam nas lutas antirracista e feminista no Brasil, como a escritora Joice Berth, a educadora Bárbara Carine, a artista plástica e política Erica Malunguinho, a jurista Livia Sant’Anna Vaz, entre outras.

Além das mesas de bate-papo, a programação conta com apresentações musicais todos os dias e também com a Feira de Afroempreendedoras, composta por 15 mulheres da cidade de Salvador que estarão expondo os seus negócios. A expectativa da organização é que 10 mil pessoas passem por lá durante os 10 dias.

“A Casa Mulher com a Palavra vem para amplificar as vozes do debate em prol da igualdade de gênero e da valorização das mulheres, através de uma programação intensa com 10 dias de música, literatura, oficinas com atividades para todas as idades, de forma completamente gratuita”, conta Dedê Fatumma, uma das curadoras e que, no dia 27 de julho, apresentará seu novo trabalho, OFÓ, numa performance que vem articulada com a linguagem entre tambor e poesia.

A programação para a Casa Mulher com a Palavra é totalmente gratuita e o acesso se dará mediante ingresso, que pode ser retirado através do Sympla. Mais informações também podem ser obtidas através do perfil do projeto no instagram @mulhercomapalavra_ .

Casa Mulher com a Palavra é um projeto apresentado pelo Ministério da Cultura e Novelis, através da Lei Federal de Incentivo à cultura e com patrocínio da Dow. Realização da Maré Produções Culturais e Ministério da Cultura e GOVERNO FEDERAL – União e Reconstrução.

