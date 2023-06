Casa em Orlando, estúdios de TV e mais: saiba qual é a herança e patrimônios deixados por Gugu

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 21/06/2023 - 13:11 Compartilhe

Na terça-feira (20), o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) validou o testamento deixado por Gugu Liberato em 2011, e não reconheceu Rose Miriam Di Matteo entre os herdeiros de sua fortuna. A médica, que é a mãe dos três filhos do apresentador, tenta comprovar união estável com ele.

+Fora do testamento de Gugu, conheça a história de amor do apresentador e Rose Miriam

+Advogado diz se Neymar pode processar influenciadora que revelou traição

O colegiado da 3ª Turma do STJ compreendeu que Gugu pretendia dispor de todo o seu patrimônio, já que ele se referiu reiteradamente, no ato de disposição, à totalidade do seu patrimônio. O Ministro Villas Bôas Cueva, que pediu vista quando o caso começou a ser julgado, seguiu a relatora Nancy Andrighi.

Cueva destacou que quando o testador fala em 25% do patrimônio total, ele aponta intenção de dispor sobre a divisão da legítima aos seus três herdeiros necessários, o que não lhe era vedado. “O STJ respeitou a vontade de Gugu Liberato em deixar 75% do seu patrimônio para os seus três filhos e 5% para cada um de seus 5 sobrinhos”, comentaram oficialmente Dilermanno Cigagna, Carlos Regina e Nelson Pinto, advogados de João Augusto Liberato e Aparecida Liberato. A IstoÉ Gente lista abaixo o valor da herança de Gugu, patrimônios e com quanto cada familiar deve ficar. Confira! Qual o valor da herança deixada por Gugu? Com patrimônio avaliado em R$ 1 bilhão, Gugu, que morreu em novembro de 2019, após tentar consertar o ar condicionado de sua mansão, em Orlando, Estados Unidos, deixou 75% de sua herança aos filhos Marina, Sofia e João Augusto Liberato, e 25% aos sobrinhos. O empresário também deixou pensão vitalícia de R$ 163 mil por mês para a mãe, Maria do Céu Moraes, de 90 anos. A inventariante dos bens de Gugu Liberato é a irmã dele, Aparecida Liberato. Patrimônios de Gugu Uma casa em Orlando, na Flórida, Estados Unidos, no valor de R$ 6,7 milhões;

Uma casa no Guarujá, litoral de São Paulo, que custa cerca de R$ 7 milhões;

Uma mansão na Grande São Paulo, avaliada em R$ 15 milhões;

Estúdios de TV, avaliados em R$ 60 milhões;

Aplicações em bancos e bolsa de valores, e participação em postos de gasolina, loja de conveniência e loteamento. Divisão de acordo com valor estipulado: – João Augusto Liberato – 25% (cerca de R$ 250 milhões); – Marina Liberato – 25% (cerca de R$ 250 milhões); – Sofia Liberato – 25% (cerca de R$ 250 milhões); – André (sobrinho) – 5% (cerca de R$ 50 milhões); – Alexandre (sobrinho): – 5% (cerca de R$ 50 milhões); – Alice (sobrinha): – 5% (cerca de R$ 50 milhões); – Amanda (sobrinha) – 5% (cerca de R$ 50 milhões); – Rodrigo (sobrinho): – 5% (cerca de R$ 50 milhões);



Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias