Casa dos Ventos obtém R$217 mi do BNDES para parque eólico no Rio Grande do Norte

SÃO PAULO (Reuters) – A desenvolvedora de projetos de energia limpa Casa dos Ventos obteve financiamento de 216,7 milhões de reais junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para um parque eólico que será construído no Rio Grande do Norte.

A usina Santa Martina 9, parte do complexo Rio do Vento, terá 63 megawatts em capacidade, com entrada em operação prevista para até o final de 2021, disse o banco estatal em comunicado à imprensa nesta sexta-feira.

Os recursos do empréstimo são equivalentes a 76% do aporte previsto no parque, que colocou uma primeira turbina em fase de testes em maio.

No ano passado, o BNDES já havia aprovado recursos para a construção de outros três parques do complexo eólico Rio do Vento.

(Por Luciano Costa)

