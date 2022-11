Casa dos Ventos e Mosaic Fertilizantes fecham acordo para energia eólica no RN

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 17/11/2022 - 9:43 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A elétrica Casa dos Ventos e a Mosaic Fertilizantes anunciaram nesta quinta-feira um acordo para geração de energia eólica no Nordeste, em uma iniciativa que contribuirá para descarbonizar o consumo de energia da empresa agromineral no Brasil.

O acordo prevê o fornecimento de 30 megawatts-médios (MWm) de energia que será produzida no Complexo Eólico Umari, no Rio Grande do Norte, a partir de 2026. O valor do contrato, com prazo de 14 anos, não foi divulgado.

O empreendimento eólico teve sua construção iniciada pela Casa dos Ventos no ano passado e terá, no total, potência de 202,5 megawatts (MW).

A Mosaic vai se aliar à Casa dos Ventos em um modelo de autoprodução de energia. Nesse tipo de acordo, a empresa entra como sócia da elétrica em um dos parques do complexo, garantindo benefícios como a isenção de pagamento de alguns encargos setoriais.

A Mosaic disse que o projeto eólico suprirá 30% das necessidades de energia contratadas pela empresa no grid de 2026 a 2039, e faz parte de sua estratégia para se tornar “net zero” até 2040.

“Essa parceria é mais uma demonstração da consistência de nossa estratégia de negócios alinhada ao compromisso ESG. Estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance para limitar os impactos da mudança climática”, afirmou Corrine Ricard, presidente da Mosaic Fertilizantes, em nota.

A Mosaic é uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados, entregando cerca de 27,2 milhões de toneladas de fertilizantes ao ano para 40 países. No Brasil, opera na mineração, produção, importação, comercialização e distribuição de fertilizantes para aplicação em diversas culturas agrícolas, ingredientes para nutrição animal e produtos industriais.

(Por Letícia Fucuchima)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias