Conhecida como a Malibu DreamHouse da Barbie, a casa dos sonhos da boneca está de volta no Airbnb. Com direito a hospedagem do Ken, o boneco da história, o lançamento do filme dirigido por Greta Gerwig, terá também convite para dois fãs passarem um dia na mansão rosa, no quarto do companheiro da Barbie.

Os interessados podem solicitar a reserva do quarto de Ken no Malibu DreamHouse para duas estadias individuais de uma noite para até dois hóspedes cada em 21 de julho e 22 de julho de 2023. Todas as estadias serão gratuitas – ‘porque Ken não poderia colocar um preço na Malibu DreamHouse da Barbie – afinal, o negócio de Ken é praia, não matemática!’, afirma o comunicado da plataforma.

Como reservar

Todos na Barbie Land podem solicitar a reserva do quarto de Ken na Barbie’s Malibu DreamHouse a partir de 17 de julho às 10h através do airbnb.com/kendreamhouse . Os hóspedes são responsáveis ​​por sua própria viagem de e para Malibu.

Em comemoração à chegada de Barbir aos cinemas em 21 de julho e para homenagear o empoderamento das meninas, o Airbnb fará uma doação única para a Save the Children. A organização fornece recursos de aprendizagem e apoio a crianças, famílias e comunidades em mais de 100 países para aumentar a confiança das meninas e ajudá-las a se destacar na escola.

