Casa do ministro Haddad em São Paulo é alvo de tentativa de assalto

A casa onde mora o ministro Fernando Haddad foi alvo de tentativa de assalto na madrugada desta quinta-feira, 14, na zona sul de São Paulo. Segundo relatos do chefe da Fazenda, às 5h da manhã, uma funcionária da residência chegou e percebeu um portão arrombado. Nas gravações via câmeras de segurança, aparecem 4 homens armados no local, no bairro de Indianópolis.

Resumo

Residência de Fernando Haddad sofreu tentativa de assalto em SP;

Na casa, dormiam Haddad e a filha, no momento do crime. Nada foi levado;

O ministro cancelou compromisso da agenda oficial, previsto para 10h30 desta manhã;

A Polícia Federal está com as imagens das câmeras de segurança do local, e segue investigando o ocorrido.

Haddad relatou para a TV Globo que as gravações são das 3h da madrugada. O portão foi arrombado por um dos homens com uma ferramenta antes dos demais chegarem de carro na casa. O ministro afirma que eles não chegaram a entrar, mesmo após passarem pelo portão. Além dele, a filha também dormia no local.

A Polícia Federal está investigando o caso, e a Polícia Civil já coletou impressões digitais na residência, onde Haddad ainda está. Segundo a assessoria do ministro, nada foi furtado.

Haddad cancelou um compromisso oficial nesta manhã, previsto para começar as 10h30, com Paulo Moll, CEO da Rede D’or, e Heraclito Gomes, do Sulamerica. A gravação com o Canal Livre para 16h está mantida.

Segue a nota da Comunicação Social do Ministério da Fazenda na íntegra:

“O quintal da casa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi invadido por quatro homens na madrugada desta quinta-feira (14). O ministro estava em casa. Os suspeitos ainda não foram identificados, mas as câmeras de vigilância do imóvel, na Zona Sul de São Paulo, registraram a invasão e as imagens já foram entregues à Polícia Federal. O interior da residência não foi invadido e nada foi furtado. Os detalhes serão levantados pela investigação policial”.

Esta matéria está sendo atualizada.

