Casa do cantor italiano Lucio Dalla está disponível para aluguel

CAMPOBASSO, 16 MAI (ANSA) – Uma companhia italiana recebeu centenas de pedidos de pessoas interessadas em passar as férias em uma casa que pertencia ao cantor Lucio Dalla nas ilhas Tremiti, na província de Foggia.





A família de Dalla confiou a gestão do imóvel a uma empresa da cidade de Campobasso, a Syntactic, que divulgou recentemente a possibilidade de alugar a residência temporariamente.

Os primeiros turistas que ficarão na moradia, que tem três andares e uma vista privilegiada para o mar Diomedeu, deverão chegar na primeira semana de junho e ficarão no local até outubro.

A Syntactic informou que as negociações para alugar a residência são confidenciais. Com isso, as tarifas para se hospedar na antiga casa de Dalla não foram reveladas.

Dentro da casa ainda estão móveis e objetos originais do compositor bolonhês, incluindo um de seus pianos e a famosa sala de gravação em que Dalla gravou diversas famosas canções.

Além desta residência em Tremiti, uma outra casa do artista poderá ser alugada, mas esta fica na ilha de San Nicola, ao lado da igreja Diomedee.

Dalla era um dos mais famosos cantores italianos e tinha mais de 50 anos de carreira quando faleceu em 2012, aos 68 anos de idade, vítima de uma parada cardiorrespiratória. A morte do compositor bolonhês gerou muita comoção em todo o país. (ANSA).