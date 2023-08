Casa de vereador do RJ é alvo de atentado a tiros: ‘Por milagre meus pais estão vivos’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/08/2023 - 14:47 Compartilhe

O vereador Marcelo Diniz (Solidariedade – RJ) divulgou um vídeo em suas redes sociais no qual afirmou que a sua casa, localizada na comunidade da Muzema, na zona oeste carioca, teria sido alvo de um atentado a tiros na sexta-feira, 25. A família do parlamentar estava na residência: “por um milagre meu pai e minha mãe estão vivos”, disse.

Resumo:

Um funcionário da prefeitura estava no local e foi baleado em uma das pernas;

O vereador registrou o caso, que já começou a ser investigado pela polícia;

As autoridades analisaram as câmeras de segurança do local para identificar os suspeitos.

Marcelo ainda informou que um funcionário da prefeitura que tomava um café no local, onde também funciona um comércio, acabou sendo baleado em uma das pernas. Ele foi o único ferido.

“Os tiros foram todos agrupados onde ficam meus familiares. Inclusive meu pai estava em pé aqui na hora, minha mãe estava aqui. Tinha um funcionário da prefeitura aqui no local tomando um café, tomou dois tiros nas pernas”, relatou o vereador em um vídeo divulgado no Instagram.

Ainda de acordo com o parlamentar, os tiros eram supostamente de fuzil. “Além da guerra do poder paralelo, isso aqui está caracterizando um atentado contra a minha família. Sou sargento da brigada paraquedista e entendo do que estou falando, foram tiros agrupados para matar minha família”, acrescentou.

Em uma outra gravação, Marcelo informa que a polícia verificou as imagens das câmeras de segurança do local e constatou que cinco criminosos participaram da ação. “Acabei de sair da Delegacia de Homicídios da Capital, onde o caso será investigado, na certeza de que os culpados serão identificados”, completou.

Marcelo Diniz assumiu o seu mandato como vereador em 2011, no lugar do Dr. Jairinho, que foi cassado após se tornar réu pela morte de Henry Borel.

