Casa de Paolo Rossi é roubada durante funeral do ex-jogador

A casa do ex-jogador Paolo Rossi foi assaltada no último sábado, enquanto acontecia o funeral do campeão do mundo de 82 pela Itália. A informação é da “Agência ANSA” e a notícia gerou revolta no país.

Segundo o portal, um grupo de ladrões se aproveitou do funeral para invadir a casa de Rossi. Cerca de 100 euros (cerca de R$ 614 reais) em relógios foram roubados da residência do ex-jogador.

Federica Cappelletti, esposa de Paolo Rossi acionou a polícia após perceber que a casa havia sido roubada. As investigações já foram iniciadas.

