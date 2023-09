Casa de Julieta é eleita atração mais decepcionante da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/09/2023 - 12:50 Compartilhe

SÃO PAULO, 20 SET (ANSA) – A Casa de Julieta, museu que homenageia a célebre heroína de William Shakespeare em Verona, foi considerada a atração turística mais decepcionante da Itália para os visitantes.

A classificação foi feita com base em uma pesquisa da plataforma Preply, que analisou avaliações online de mais de 3 mil pontos turísticos para descobrir os menos apreciados do país.

O ranking aponta que 50% dos visitantes que avaliaram o museu na internet ficaram decepcionados com a atração. Na sequência aparecem o parque de diversões Fiabilandia, em Rimini, e o Parque Arqueológico de Neapolis, em Siracusa, (47% cada).

A Casa de Julieta abriga peças que fazem referência à obra “Romeu e Julieta”, que é ambientada em Verona, e às suas diversas adaptações para o cinema, principalmente a de Franco Zeffirelli.

O percurso inclui o famoso pátio da casa, onde está a estátua de Julieta. O local é visitado por milhares de pessoas que acariciam o seio da estátua como símbolo de esperança para ter um amor eterno.

Segundo avaliações, o que deixa os visitantes mais decepcionados é a longa fila antes de entrar no prédio, muitas vezes apenas para tirar uma foto com a famosa estátua no centro do pátio.

Entre as 30 atrações menos apreciadas também estão o Teatro Greco, em Siracusa; a Ponte di Rialto e as Gallerie dell’Accademia, em Veneza; a Casa de Chocolate Perugina, em Perugia; o Museu da ciência e tecnologia Leonardo da Vinci e o Teatro alla Scala, em Milão; a Ponte Vecchio, em Florença; a Piazza di Trevi, em Roma; e o Museu Casa Enzo Ferrari, em Modena. (ANSA).

