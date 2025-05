Casa de infância de Leão XIV é retirada de mercado imobiliário

NOVA YORK, 11 MAI (ANSA) – Um corretor imobiliário retirou do mercado uma simples casa de tijolos nos subúrbios de Chicago, nos Estados Unidos, após descobrir que foi lá que o papa Leão XIV passou a infância.

“Inacreditável”, afirmou o investidor imobiliário Steve Budzik, após ser contatado por um repórter que o informou sobre a origem da residência. “No começo, pensei que fosse uma brincadeira”.

O imóvel, localizado em Dolton, Illinois, foi o lar de infância de Robert Francis Prevost, primeiro pontífice norte-americano da história da Igreja Católica.

A casa de tijolos vermelhos de três quartos foi comprada pelos pais de Prevost, no ano em que o futuro papa nasceu, e permaneceu na família até 1996, quando Leão XIV, com 41 anos, partiu para o Peru para trabalhar como missionário.

O atual dono da casa, que a comprou no ano passado por US$ 66 mil, pediu para retirá-la do mercado. “Ele quer explorar todas as suas opções, incluindo tentar entrar em contato com o irmão do papa Leão XIV, que mora em New Lenox, para ver se há algo que a família gostaria de ver feito com a propriedade”, acrescentou Budzik sobre seu cliente. (ANSA).