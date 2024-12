Casa de Garibaldi no Uruguai segue fechada por falta de fundos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/12/2024 - 13:50 Para compartilhar:

MONTEVIDÉU, 5 DEZ (ANSA) – A casa de Giuseppe (1807-1882) e Anita Garibaldi (1821-1849) em Montevidéu, capital do Uruguai, fechada desde 2018 por falta de fundos para o restauro, está sendo consumida pela deterioração.

Localizada na rua 25 de Mayo, na Ciudad Vieja, o local é um importante testemunho da passagem do “herói dos dois mundos” pela América do Sul.

Atualmente, as paredes da residência estão marcadas por longas fissuras, e as goteiras do teto multiplicaram-se nos últimos anos, obrigando os responsáveis a guardar em um depósito todos os objetos do acervo – incluindo casacos, insígnias e bandeiras -, deixando os cômodos vazios, apenas com bustos de mármore e placas de bronze dedicadas a Garibaldi.

No entanto o novo embaixador da Itália no Uruguai, Fabrizio Petri, espera que se possa encontrar os fundos necessários para a reabertura da casa-museu.

Garibaldi chegou a Montevidéu em 1841, após ter lutado na Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, onde conheceu Anita.

No Uruguai, encontrou um país dividido, polarizado entre dois grandes partidos, o Colorado e o Blanco, que ainda hoje mantêm grande relevância na vida política do país. Apoiou o presidente colorado Fructuoso Rivera contra Manuel Oribe, por um Uruguai livre e independente.

Em Montevidéu, Garibaldi foi professor de matemática, entrando em contato, pela primeira vez, com a Maçonaria, conforme está documentado no arquivo histórico da capital uruguaia. (ANSA).