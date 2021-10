Casa de Dybala na Itália é invadida por bandidos

ROMA, 22 OUT (ANSA) – A casa do jogador Paulo Dybala, da Juventus, foi invadida nesta semana por um grupo de criminosos, que levaram alguns relógios de luxo do camisa número 10 da Velha Senhora.

De acordo com a imprensa local, o atacante argentino e sua namorada, Oriana Sabatini, não estavam na residência durante a invasão dos bandidos, que teria acontecido entre terça e quarta-feira.

Um segurança que normalmente patrulha a área da casa de Dybala, em Turim, percebeu uma movimentação suspeita dentro da propriedade e alertou a polícia local.

Apesar disso, os criminosos conseguiram deixar a residência com alguns relógios da coleção pessoal do craque argentino.

Essa não é a primeira vez que ladrões atacam as casas de jogadores da Juventus. Em janeiro, bandidos invadiram a residência de Weston McKennie. No passado, os ex-atletas Mauro Camoranesi e Claudio Marchisio tiveram experiências similares.

(ANSA).

