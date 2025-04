Casa de Cultura promove feira LGBTQIA+ durante o mês de abril

A “Feira Cultural Promovendo a Diversidade: Um Enfoque Interseccional nas Causas LGBTQIA+”, considerada um dos maiores movimentos culturais do país, que teve início na última semana, será realizado até 30 de abril na Casa de Cultura Municipal Hip Hop Leste, na Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo.

Com entrada gratuita, o evento reúne mais de 220 artistas em uma programação com shows, debates, exposições e rodas de conversa. Alguns nomes importantes que estão presentes no festival são: Valesca Popozuda, Tasha & Tracie, Katy da Voz e as abusadas e o coletivo House of Cabal.

Promovido pela organização Identidade Periférica, a feira ainda irá promover uma série de oficinas sobre direitos LGBTQIA+, saúde mental, empregabilidade trans e arte como ferramenta de mobilização política, além de oferecer acessibilidade por meio de intérpretes de Libras e audiodescrição.

Confira as datas das próximas apresentações

Katy da voz e as abusadas – 12/04

Irmãs de Pau – 13/04

House of Cabal – 19/04

Valesca Popozuda – 27/04

Tasha & Tracie – 30/04