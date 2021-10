Casa da Moeda lança medalha em comemoração aos 90 anos do Cristo Redentor

A Casa da Moeda lançou, nesta terça-feira (12), uma medalha exclusiva e limitada em homenagem aos 90 anos do Cristo Redentor. São 2.590 peças, sendo 90 em ouro, 200 em prata, 300 em bronze e 2 mil em cuproníquel, uma liga metálica de cobre e níquel. As informações são do g1.

Além da medalha comemorativa, a Casa da Moeda também lançou o Projeto Tran$forma, que busca dar uma nova finalidade para cédulas descartadas, transformando o papel-moeda em mobiliário e artigos de decoração, como o Cristo Tran$forma, um dos itens produzidos.

As peças também são limitadas a 800 unidades, das quais 700 delas estarão disponíveis para pré-venda a partir de sexta-feira (15). As outras 100 devem fazer parte de uma edição especial.

Quem adquirir as peças também leva para casa uma embalagem para o item produzidas com cédulas que seriam descartadas, a “Case Tran$forma”.

