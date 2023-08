Casa com telhado vermelho permanece intacta em meio a devastação causada por incêndio no Havaí; entenda

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/08/2023 - 11:54 Compartilhe

Uma casa com telhado vermelho permaneceu intacta em meio a devastação causada por incêndios florestais que atingiram a ilha americana de Maui, no arquipélago do Havaí, e viralizou nas redes sociais. As informações são do New York Post.

Dora Atwater Millikin e o seu marido compraram a casa há três anos. Em seguida, resolveram reformar o imóvel. “É uma residência 100% de madeira, então não é à prova de fogo ou algo assim”, acrescentou.

Porém o casal decidiu substituir o telhado de asfalto por um de metal pesado. Isso pode ter ajudado a residência a não ter sido atingida pelo incêndio.

“As chamas batiam nos telhados das casas, se fosse de asfalto pegava fogo. Caso contrário, elas caiam e incendiavam a folhagem ao redor da casa”, afirmou Dora Atwater.

Sem ter a noção de que isso poderia salvar a residência, o casal, durante a reforma, substituiu as gramas do jardim por pedras e cortou as folhagens que ficavam grudadas nas paredes externas da residência, para impedir a entrada de cupins.

Outro fator que pode ter colaborado é o fato de a casa de Dora ser distante das propriedades vizinhas.

Por conta dos incêndios florestais, muitas pessoas tiveram de deixar os seus imóveis. O casal foi um deles, mas afirmou que pretende retornar para Maui em breve e abrir a sua casa para os vizinhos que ficaram desabrigados.

“Perdemos vizinhos nisso, e também vizinhos que perderam tudo. Agora precisamos cuidar uns dos outros e reconstruir tudo”, finalizou Dora.

