Casa Civil ainda trabalha para terminar redação do decreto de intervenção no Rio

A área jurídica da Casa Civil estava finalizando, por volta das 12h desta sexta-feira, 16, o texto do decreto de intervenção no Rio de Janeiro. O presidente Michel Temer fará uma cerimônia no início da tarde, ainda sem horário definido, para oficializar a decisão. A previsão é que o decreto que será assinado nesta sexta tenha validade até 31 de dezembro deste ano.

De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, vão participar da cerimônia o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (MDB), os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), além de ministros e outras autoridades.