Casa Branca zomba de migrante dominicana detida

A Casa Branca zombou nesta quinta-feira (27) de uma migrante dominicana que “chorou” ao ser detida, por meio de um meme semelhante aos criados com inteligência artificial que inundam as redes sociais, recriando o estilo do Studio Ghibli.

Na caricatura, publicada na rede social X, vê-se uma mulher algemada chorando copiosamente, vestindo calça de moletom cinza, suéter preto justo e uma rede na cabeça como um acessório. Ao lado dela, um agente com uniforme verde-caqui a observa com uma expressão séria. Ao fundo, uma bandeira dos Estados Unidos.

O meme é acompanhado por um texto da Casa Branca datado de 18 de março, com o título “traficante de fentanil detida”. “Virginia Basora-González, uma criminosa estrangeira previamente deportada e condenada por tráfico de fentanil, foi presa” por membros do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE) na Filadélfia (norte) “após entrar novamente ilegalmente nos EUA”, acrescenta a publicação.

Junto ao texto, há duas fotografias da migrante com as mãos algemadas para trás. Em uma delas, ela parece chorar.

Se o texto for clicado, aparece a mensagem completa: “Chorou quando foi presa (foto anexa)”, escreve o governo dos EUA, em plena campanha contra a imigração ilegal.

Com esse meme, a Casa Branca parece aderir ao fenômeno viral de utilizar inteligência artificial para recriar cenas no estilo do Studio Ghibli, mundialmente conhecido por filmes como “A Viagem de Chihiro”, “Meu Amigo Totoro” e “O Menino e a Garça”.

A atualização do ChatGPT, um modelo de linguagem de inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI, inclui um gerador de imagens que permite recriar o estilo característico do prestigiado estúdio japonês de animação.

Internautas têm utilizado a nova ferramenta para recriar cenas famosas ou se retratarem.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também não escapou dessa tendência viral. Em alguns memes, ele aparece após a tentativa de atentado que sofreu durante a campanha eleitoral ou em meio a um confronto verbal com seu par ucraniano, Volodimir Zelensky, na Casa Branca.

Um de seus assessores mais próximos, o magnata da tecnologia Elon Musk, também aderiu à moda em sua conta no X, publicando uma imagem na qual aparece como o personagem Rafiki, de O Rei Leão, segurando triunfante o cão Doge.

erl/mar/am