Casa Branca tenta abafar polêmica sobre cocaína encontrada no local

A Casa Branca tentou minimizar, nesta quarta-feira (5), a descoberta de cocaína dentro do prédio, dizendo que a droga foi encontrada em uma área frequentada por visitantes externos e que o presidente e sua família estavam ausentes.

O Serviço Secreto, responsável pela segurança das autoridades do Estado, confirmou hoje que o pó branco encontrado no domingo na famosa Ala Oeste da Casa Branca era cocaína.

Inicialmente, acreditou-se que a substância poderia ser perigosa e foi ordenada uma evacuação. Normalmente, os serviços de segurança tratam como possíveis ataques químicos ou bacteriológicos qualquer substância em pó suspeita recebida pelo correio em edifícios governamentais.

Anthony Guglielmi, porta-voz do Serviço Secreto americano, declarou que uma investigação está “em curso”.

A descoberta da cocaína provocou uma onda de especulações nos meios de comunicação americanos sobre quem poderia ter deixado a droga ali.

Diversas personalidades da direita apontaram o dedo para o filho do presidente, Hunter Biden, que tem um passado manchado pelo alcoolismo e o vício em drogas.

O ex-presidente e pré-candidato republicano para as eleições de 2024, Donald Trump, acusou diretamente pai e filho em uma mensagem.

“Alguém realmente acredita que a COCAÍNA encontrada na Ala Oeste da Casa Branca, muito perto do Salão Oval, é para o uso de alguém que não seja Hunter e Joe Biden?”, escreveu o ex-presidente em sua plataforma Truth Social.

O senador republicano Tom Cotton pediu hoje ao Serviço Secreto que torne público o lugar exato onde o pó branco foi encontrado.

“O povo americano merece saber se foram encontradas drogas ilegais em uma área onde há troca de informação confidencial”, escreveu o político em uma carta enviada ao diretor do Serviço Secreto.

Como evidência da enorme repercussão do caso, os jornalistas presentes na reunião entre o presidente Joe Biden e o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, nesta quarta-feira na Casa Branca fizeram muito mais perguntas sobre a descoberta do entorpecente do que sobre a possível entrada da Suécia na Otan.

A Casa Branca tentou minimizar a polêmica explicando que as primeiras evidências indicam que a droga pertencia a um visitante da sede presidencial.

A porta-voz da Presidência, Karine Jean-Pierre, disse que a cocaína foi encontrada em um local utilizado frequentemente por visitantes externos convidados pelo pessoal da Casa Branca.

Antes de entrar em determinadas áreas do edifício, os visitantes são obrigados a deixar seus telefones e outros pertences em escaninhos. Foi dentro de um deles que estava a cocaína.

A porta-voz também insistiu que a família Biden não esteve na Casa Branca durante todo o fim de semana.

Por fim, Karine Jean-Pierre deu por encerradas as perguntas sobre o tema dizendo: “Temos confiança de que o Serviço Secreto vai chegar ao fundo desta história.”

