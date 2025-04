Casa Branca: Tarifa geral mínima de 10% entra em vigor em 5 de abril

A Casa Branca divulgou nesta quarta-feira, 2, um documento que informa que a tarifa geral mínima de 10% entra em vigor a partir do dia 5 de abril, enquanto as tarifas individualizadas entrarão em vigor na próxima quarta-feira, dia 9 de abril.

Segundo o informativo, alguns bens não estão sujeitos a tarifas recíprocas e o aço e o alumínio, que já foram tarifados, não sofrerão uma nova tarifação. A nota menciona que a sobretaxa para o fentanil, para o México e Canadá, continua em efeito.

“Isso significa que produtos em conformidade com o Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) continuarão a ter uma tarifa de 0%, produtos não em conformidade com o USMCA terão uma tarifa de 25%, e energia e potássio não em conformidade com o USMCA terão uma tarifa de 10%”, acrescenta.

A Casa Branca informou ainda que os Estados Unidos eliminarão a isenção de impostos para todos os pacotes de mercadorias vindos da China e de Hong Kong e que mercadorias chinesas importadas abaixo de US$ 800, que antes eram isentas de impostos, passarão a ser taxadas. O fim da isenção começara a partir do dia 2 de maio.