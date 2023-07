Casa Branca ‘saúda’ candidatura de Roma à Expo 2030

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 27/07/2023 - 20:01 Compartilhe

WASHINGTON, 27 JUL (ANSA) – O governo americano “saudou” nesta quinta-feira (27) a candidatura da cidade de Roma, capital da Itália, para sediar a Exposição Universal de 2030.

O apoio foi divulgado pela própria Casa Branca no final do encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni.

A Itália já recebeu uma edição da Exposição Universal em 2015, que foi sediada pela cidade de Milão. Agora, Roma disputa a oportunidade de receber a Expo 2030 com as cidades de Riad, na Arábia Saudita, e Busan, na Coreia do Sul.

A última Expo foi realizada em 2021, em Dubai, e a próxima será em Osaka, no Japão, em 2025. (ANSA).

