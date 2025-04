As conversações entre EUA e Irã ocorridas neste sábado (12) em Omã marcaram um “passo adiante” na tentativa de alcançar um acordo sobre o programa nuclear de Teerã, disse a Casa Branca.

“Esses temas são muito complicados, e a interação direta do enviado especial (Steven) Witkoff hoje foi um passo adiante para se chegar a um resultado benéfico para ambos”, disse a Casa Branca em um comunicado, acrescentando que as partes acordaram “se reunir novamente no próximo sábado”.

