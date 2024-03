Casa Branca propõe orçamento que elevaria gastos dos EUA a US$ 7,26 tri no ano fiscal de 2025

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/03/2024 - 13:50 Para compartilhar:

A Casa Branca divulgou nesta segunda-feira, 11, a proposta para o orçamento dos Estados Unidos no ano fiscal de 2025, que prevê o aumento dos gastos a US$ 7,26 trilhões, enquanto o presidente norte-americano, Joe Biden, busca acelerar a agenda econômica em meio à campanha pela reeleição.

Com a Câmara dos Representantes em controle da oposição republicana, o programa deve ter dificuldades para ser aprovado no Congresso sem concessões significativas.

O texto inclui uma série de pautas caras à base democrata, entre elas o aumento de impostos para os ricos para cobrir as despesas sociais como as do Medicare, sistema de seguro de saúde gerido pelo governo.

O plano também contém medidas para tentar a conter a escalada dos custos e para lidar com a disparada dos preços de moradias.

Outro ponto central é a criação de um fundo de US$ 12 bilhões que visa reduzir as despesas de estudantes universitários.

Na área da política externa, a gestão Biden pede a canalização de mais recursos em apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia, além de outros aliados.

Segundo a Casa Branca, a proposta diminuiria o déficit fiscal em US$ 3 trilhões no horizonte de 10 anos.

O governo prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA crescerá 1,7% em 2024 e 1,8% em 2025, enquanto o déficit orçamentário cairá de 6,6% do PIB para 6,1% do PIB no período.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias