Casa Branca pede mais R$ 117 bi para ajudar Ucrânia na guerra

Ansai Ansa 11/08/2023 - 11:01

WASHINGTON, 11 AGO (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu ao Congresso americano a liberação de US$ 24 bi (R$ 117 bi) para despesas urgentes de ajuda à Ucrânia.

Desde o início do conflito com a Rússia, os EUA já gastaram mais de US$ 113 bi (R$ 553 bi) em apoio a Kiev, sendo o maior país financiador da defesa contra Moscou.

A proposta enviada pelo governo na noite desta quinta-feira (10) prevê que os recursos sejam usados em serviços de inteligência, segurança e suporte militar, além de ações humanitárias e de reconstrução de infraestruturas.

A Casa Branca também pretende usar US$ 200 milhões (R$ 979 milhões) para combater ações do grupo mercenário Wagner em países africanos. (ANSA).

