Casa Branca insta Sérvia a ‘retirar’ tropas da fronteira com Kosovo; Otan envia militares

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/09/2023 - 18:00 Compartilhe

Os Estados Unidos instaram a Sérvia a “retirar as tropas da fronteira” do Kosovo, declarou um porta-voz da Casa Branca nesta sexta-feira (29), enquanto a Otan diz estar pronta para reforçar o contingente de sua Força de Manutenção da Paz no Kosovo (KFOR).

“Vemos um grande destacamento militar sérvio ao longo da fronteira com o Kosovo”, incluindo a instalação “sem precedentes” de artilharia, tanques e unidades de infantaria, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.

No entanto, o porta-voz não quis falar sobre o perigo de uma possível invasão ao Kosovo, cuja independência a Sérvia não reconhece e que se encontra há vários dias submerso em uma espiral de tensões.

Kirby também indicou que o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, havia telefonado nesta sexta-feira para o presidente sérvio, Aleksandar Vucic, para lhe expor a “preocupação” americana e “destacar a necessidade de uma redução imediata das tensões e um retorno ao diálogo”.

O assessor de segurança nacional americano, Jake Sullivan, conversou com o primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti.

Ainda nesta sexta, a Otan declarou estar pronta para reforçar o contingente da KFOR no país.

O Conselho do Atlântico Norte (órgão decisório da Aliança Atlântica) autorizou, na quinta-feira, “o envio de forças adicionais para enfrentar a situação” nessa região dos Bálcãs, indicou nesta sexta, em um comunicado, o secretário-geral da Aliança, Jens Stoltenberg.

O texto não deu nenhuma informação sobre o tipo de força que a Otan poderia enviar, mas o ministério britânico da Defesa indicou que havia colocado um batalhão, integrado por 500 a 650 militares, à disposição da Força de Manutenção de Paz.

Esse corpo, o Primeiro Batalhão do Regimento Real Princesa de Gales, chegou “recentemente à região” para realizar exercícios militares já previstos, revelou o ministério.

Um policial albanês-kosovar foi morto no domingo em uma emboscada no norte do Kosovo, onde os sérvios são maioria em várias cidades. Houve um tiroteio entre as forças especiais da polícia kosovar e um comando sérvio fortemente armado, em uma das escaladas mais graves produzidas no Kosovo nos últimos anos.

A Sérvia se nega a reconhecer a independência que sua antiga província do sul, de maioria albanesa, proclamou em 2008, uma década depois de uma guerra mortal entre as guerrilhas independentistas kosovares e as forças sérvias.

sure/ev/dg/dd/mvv

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias