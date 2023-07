Casa Branca espera que Suécia entre na Otan em um ‘futuro não muito distante’

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/07/2023 - 16:58 Compartilhe

A Casa Branca declarou, nesta sexta-feira (7), que espera que a adesão da Suécia na Otan obtenha a aprovação final em um futuro próximo.

O conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, disse que existe a possibilidade de Turquia e Hungria deixarem de bloquear a entrada do país escandinavo na cúpula da Otan que acontece na semana que vem na Lituânia, mas, caso isso não aconteça, ela “ocorrerá em um futuro não muito distante”.

Sullivan acrescentou que há “boa vontade” sobre a candidatura da Suécia dentro da aliança.

Turquia e Hungria são os únicos dos 31 países-membros da Otan que ainda não ratificaram a adesão da Suécia.

As diferenças com a Turquia se devem à posição da Suécia sobre os movimentos de oposição curdos, como o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, na sigla em idioma curdo), que Ancara inclui em sua lista de grupos considerados “terroristas”.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reconheceu que a Suécia deu passos na “direção correta”, mas as manifestações de simpatizantes do PKK em território sueco fazem com que essas medidas “careçam de sentido”.

As relações bilaterais pioraram ainda mais há alguns dias quando um iraquiano queimou um exemplar do Alcorão em frente à principal mesquita de Estocolmo.

Já em relação à Hungria, o Parlamento incluiu a candidatura de Estocolmo entre os temas da agenda de votação, mas o Legislativo deverá suspender as sessões em 7 de julho, quatro dias antes da cúpula de Vilnius.

