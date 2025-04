Casa Branca diz que tarifas contra China chegam até 245%

SÃO PAULO, 16 ABR (ANSA) – A Casa Branca divulgou na última terça-feira (15) que a China agora enfrenta 245% de tarifas sobre os produtos que entram nos Estados Unidos, “como resultado de suas ações retaliatórias”.

A informação consta em um documento divulgado pelo governo norte-americano, mas não esclarece como a administração do presidente Donald Trump chegou ao cálculo da taxa que será aplicada contra o país asiático.

No texto, a Casa Branca detalha as principais decisões da política econômica e comercial de Trump, considerando a imposição de tarifas como uma forma de “nivelar o campo de atuação e proteger a segurança nacional dos EUA”.

No chamado “Dia da Libertação”, em 2 de abril, o magnata impôs uma tarifa de 10% sobre mais de 180 países, além de individualizar taxas recíprocas para as nações com as quais os EUA têm os maiores déficits comerciais, chegando a até 50%.

Desde então, o governo do republicano pontua que mais de 75 países já entraram em contato para discutir novos acordos comerciais, após o anúncio do chamado “tarifaço”. “Como resultado, as tarifas recíprocas individualizadas estão atualmente pausadas em meio a essas discussões, exceto para a China, que retaliou”, acrescenta o comunicado, lembrando que Trump iniciou sua política comercial “America First” para tornar a economia americana grande novamente.

O republicano elevou as taxas contra mercadorias provenientes do gigante asiático inicialmente para 34%, taxa que se somou aos 20% que já eram cobrados anteriormente. No entanto, a China rebateu o governo dos EUA e impôs tarifas extras também de 34% contra as importações americanas.

A guerra comercial elevou a tensão entre as duas potências, e os EUA aumentaram a taxação para 104%, enquanto a China não recuou e confirmou que estava pronta para “revidar até o fim”.

Desta forma, Trump elevou as tarifas sobre os produtos provenientes de Pequim para 125%. Na quinta passada (10), inclusive, a Casa Branca explicou que essa taxa foi somada a outra de 20% já aplicada anteriormente sobre os chineses, totalizando 145%.

Como retaliação, a China também elevou as tarifas sobre os americanos para 125%. (ANSA).