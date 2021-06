Casa Branca diz que ofereceu assistência à JBS por ataque cibernético

A vice-secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, informou nesta terça-feira que a JBS notificou, no último domingo, ter sido vítima de uma ataque cibernético e está recebendo assistência do governo norte-americano.

Em conversa com repórteres a bordo do avião presidencial, a porta-voz explicou que a empresa foi alvo de uma ofensiva ransomware, em que os criminosos bloqueiam acesso ao sistema infectado e cobram espécie de resgate para a liberação.

Jean-Pierre disse que a filial da processadora brasileira nos Estados Unidos revelou que os hackers estão ligados a uma quadrilha “provavelmente baseada na Rússia”.

Segundo ela, autoridades americanas “estão diretamente engajadas com o governo russo para expressar a mensagem a mensagem de que estados responsáveis não refugiam criminosos de ransomware”.

A secretária acrescentou que a Casa Branca ofereceu assistência e está em contato constante com as lideranças da JBS e que o Departamento de Energia está avaliando os possíveis impactos do ataque na oferta de carne no país.

Veja também