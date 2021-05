Casa Branca diz que EUA se preocupam impacto de alta no preço dos imóveis

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta terça-feira que o governo dos Estados Unidos se preocupa com o impacto que o aumento de preços dos imóveis tem na acessibilidade habitacional. “Reiniciar a economia vai produzir alguns solavancos. Estamos monitorando de perto”, disse a assessora durante uma coletiva de imprensa.

Em abril, as vendas de moradia novas no país sofreram queda de 5,9%, na comparação com março, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira pelo Departamento do Comércio norte-americano.

Na visão da Oxford Economics, a alta dos preços das residências está afetando as vendas. A consultoria britânica espera que essa tendência se mantenha no restante de 2021.

